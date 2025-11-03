XNET legte Quartalsergebnis vor

XNET veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,56 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XNET 1,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at