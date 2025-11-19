XP A präsentierte Quartalsergebnisse

XP A hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,9 Millionen USD – ein Plus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem XP A 801,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at