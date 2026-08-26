Xpeng: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xpeng hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 2,90 Milliarden USD gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at