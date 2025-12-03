XTM legte Quartalsergebnis vor

XTM hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei XTM ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

XTM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at