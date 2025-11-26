Badger Meter Aktie

Badger Meter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863871 / ISIN: US0565251081

26.11.2025 20:38:17

XXEC Investment Advisors Sells 17,000 Badger Meter Shares Worth $4.4 Million

According to an SEC filing dated Nov. 26, 2025, XXEC, Inc. sold its entire holding in Badger Meter (NYSE:BMI) during the third quarter. The fund's position decreased by 17,748 shares, resulting in an estimated transaction value of $4.35 million based on quarterly average pricing. The sale reduced the fund's reportable stake in the company to zero shares.XXEC, Inc. fully liquidated its position in Badger Meter, which previously represented 3.5% of fund AUM in the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
