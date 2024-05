Xylem stellt auf dem Investorentag 2024 eine mehrjährige Wachstumsstrategie vor

Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein weltweit führendes Unternehmen für Wassertechnologie, das Kunden und Gemeinden in die Lage versetzt, eine wassersichere Welt zu schaffen, wird heute auf seinem Investorentag seine mehrjährige Wachstumsstrategie vorstellen und seinen langfristigen Finanzrahmen erläutern. Matthew Pine, President und CEO von Xylem, und andere Führungskräfte werden über die Pläne des Unternehmens berichten, das Wachstum über dem Marktdurchschnitt zu steigern, die Margen durch eine Vereinfachung des Geschäfts zu erhöhen und die Prioritäten der Kapitalallokation zu erläutern.

Das Programm wird auch Updates zur Integration von Evoqua und zu den aktuellen und zukünftigen Wachstumschancen des Unternehmens bieten und neue Finanzziele bis 2027 aufzeigen. Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für 2024, die es bereits am 2. Mai abgegeben hatte. Im Anschluss an die Präsentationen findet eine Fragerunde für die Teilnehmer statt, die sowohl persönlich als auch virtuell anwesend sind.

"Wasser durchdringt alle Bereiche der Weltwirtschaft, und Xylem steht an vorderster Front, wenn es darum geht, durch Wassermanagement Werte zu schaffen", sagte Pine. "Unsere branchenführende Plattform wird hohe Renditen erzielen, indem sie Kunden und Gemeinden in die Lage versetzt, den Übergang zu einer wassersicheren Welt erfolgreich zu bewältigen. Wir schaffen dauerhafte Werte, indem wir ein stabiles, über dem Markt liegendes Wachstum mit deutlicher Margenausweitung erzielen und gleichzeitig Kapital einsetzen, um die Erträge zu steigern, während wir die wichtigsten Wasserprobleme der Welt lösen."

"Heute stellen wir unseren mehrjährigen Finanzrahmen und unsere verbesserten Nachhaltigkeitsziele vor. Zusammen repräsentieren sie eine Perspektive für zielgerichtetes, profitables Wachstum, das für unsere Aktionäre einen unverwechselbaren Wert schafft und eine wassersichere und nachhaltige Zukunft gestaltet."

Langfristiger Finanzrahmen

Der langfristige Finanzrahmen von Xylem sieht ein jährliches organisches Umsatzwachstum in der Größenordnung von 4 bis 6 Prozent vor, wobei etwa 1 Prozent aus impliziten Umsatzsynergien stammen, die durch die Auswirkungen der Vereinfachungsinitiativen ausgeglichen werden. Dies führt zu einer durchschnittlichen jährlichen Ausweitung der bereinigten EBITDA-Marge von etwa 100 Basispunkten pro Jahr, was eine Beschleunigung der Margenexpansion im Vergleich zu Xylems früherem langfristigen Rahmen von 50 bis 75 Basispunkten bedeutet. Die Wachstums- und Margenaussichten in Verbindung mit einer disziplinierten Kapitalallokation ermöglichen ein bereinigtes EPS-Wachstum im mittleren Zehnerbereich pro Jahr. Darüber hinaus hat sich Xylem zu einer jährlichen Free Cashflow-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich verpflichtet.

Ausblick 2024

Das Unternehmen bekräftigt seinen Ausblick für 2024, den es bereits am 2. Mai gegeben hatte. Weitere Prognosen und Planungsannahmen für das Jahr 2024 finden Sie in den Ergebnisunterlagen von Xylem für das erste Quartal, die unter www.xylem.com/investors veröffentlicht wurden.

Ein Live-Stream und eine Aufzeichnung der Veranstaltung zum Investorentag werden zusammen mit allen Präsentationsunterlagen auf Investors Events | Xylem US verfügbar sein.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Wassertechnologie, das bestrebt ist, durch Innovation und Fachwissen die zentralen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung zu meistern. Unsere 23.000 vielfältigen Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Pro-Forma-Ertrag von 8.1 Milliarden US-Dollar. Wir erschaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden befähigen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren und indem wir Gemeinden in über 150 Ländern zu mehr Wasserversorgungssicherheit verhelfen. Kommen Sie zu uns unter www.xylem.com and Let’s Solve Water.

Zukunftsgerichte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Im Allgemeinen können die Wörter "antizipieren", "einschätzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "planen", "erwägen", "vorhersagen", "prognostizieren", "wahrscheinlich", "glauben", "anvisieren", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "potenziell", "können" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, sind aber nicht zwingend erforderlich. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf ungewisse Sachverhalte und umfassen alle Aussagen, die: nicht historisch sind, wie z. B. Aussagen über unsere Strategie, Finanzpläne, Aussichten, Ziele, Pläne, Absichten oder Ziele (einschließlich derjenigen, die sich auf unsere sozialen, ökologischen und sonstigen Nachhaltigkeitsziele beziehen); oder die sich auf mögliche oder künftige Betriebsergebnisse oder finanzielle Leistungen beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf Aufträge, Umsätze, operative Margen und das Wachstum des Gewinns je Aktie.

Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in unseren zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert oder angenommen wurden. Unsere zukünftige Finanz- und Ertragslage sowie alle zukunftsgerichteten Aussagen können sich ändern und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert sind, gehören unter anderem die folgenden: die Auswirkungen der gesamten Branche und der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Ausgaben der Industrie, der Regierungen und des öffentlichen und privaten Sektors, der Zinssätze, der Inflation und der damit verbundenen Geldpolitik der Regierungen als Reaktion auf die Inflation sowie der Stärke der Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte auf die wirtschaftliche Aktivität und unsere Geschäftstätigkeit; geopolitische Ereignisse, einschließlich der anhaltenden und möglichen Eskalation der Konflikte, in die Russland und die Ukraine sowie der Nahe Osten verwickelt sind, sowie regulatorische, wirtschaftliche und andere Risiken, die mit unserem weltweiten Vertrieb und unserer Geschäftstätigkeit verbunden sind, einschließlich derer, die mit den Anforderungen an inländische Inhalte verbunden sind, die für Projekte gelten, die von der Regierung finanziert werden; Erhöhungen der Herstellungs- und Betriebskosten aufgrund makroökonomischer Bedingungen, einschließlich Inflation, Energieversorgung, Engpässen in der Lieferkette, logistischen Herausforderungen, angespannten Arbeitsmärkten, Preisänderungen, Zöllen und anderen Faktoren; Nachfrage nach unseren Produkten, Störungen, Wettbewerb oder Preisdruck in den von uns bedienten Märkten; Cybersecurity-Vorfälle oder andere Störungen von Informationstechnologiesystemen, auf die wir angewiesen sind, oder in Bezug auf unsere verbundenen Produkte und Dienstleistungen; mangelnde Verfügbarkeit oder Verzögerungen bei der Beschaffung von Teilen und Rohstoffen aus unserer Lieferkette, einschließlich elektronischer Komponenten (insbesondere Halbleiter); Betriebsunterbrechungen in unseren Anlagen oder bei Dritten, auf die wir angewiesen sind; Ungewissheit in Bezug auf die Realisierung der Vorteile und Synergien aus unserer Übernahme von Evoqua Water Technologies Corp. ; sichere und gesetzeskonforme Behandlung und Handhabung von Wasser, Abwasser und gefährlichen Stoffen; Scheitern der erfolgreichen Durchführung großer Projekte, einschließlich der Einhaltung von Leistungsgarantien und Kundenbudgets, Zeitplänen und Sicherheitsanforderungen; unsere Fähigkeit, Führungskräfte und andere vielfältige und wichtige Talente zu halten und anzuziehen, sowie der Wettbewerb um allgemeine Talente und Arbeitskräfte; Defekte, Sicherheits-, Garantie- und Haftungsansprüche sowie Rückrufe im Zusammenhang mit unseren Produkten; Ungewissheit im Zusammenhang mit Restrukturierungs- und Neuausrichtungsmaßnahmen und den damit verbundenen Kosten und Einsparungen; unsere Fähigkeit, strategische Wachstumsinvestitionen zu tätigen, auch im Zusammenhang mit Akquisitionen und Veräußerungen; Verfügbarkeit, Regulierung oder Interferenzen mit Funkfrequenzen, die von bestimmten unserer Produkte genutzt werden; Volatilität der bedienten Märkte oder Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Betrieb aufgrund von Wetterbedingungen, einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels; Risiken im Zusammenhang mit unseren Nachhaltigkeitsverpflichtungen und den damit verbundenen Offenlegungen; Wechselkursschwankungen; Schwierigkeiten bei der Vorhersage unserer Finanzergebnisse; das Risiko künftiger Wertminderungen von Firmenwerten und anderen immateriellen Vermögenswerten; Änderungen unserer effektiven Steuersätze oder Steueraufwendungen; Finanzmarktrisiken im Zusammenhang mit unseren Pensions- und anderen leistungsorientierten Plänen; Nichteinhaltung oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich solcher, die sich auf unser Geschäftsgebaren, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Produkte und Dienstleistungen beziehen, einschließlich Korruptionsbekämpfung, Datenschutz und -sicherheit, Handel, Wettbewerb, Umwelt, Klimawandel sowie Gesundheit und Sicherheit; rechtliche, behördliche oder aufsichtsrechtliche Ansprüche, Untersuchungen oder Verfahren und damit verbundene Eventualverbindlichkeiten; Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verletzung von geistigem Eigentum oder dem Verfall von Rechten; und andere Faktoren, die unter "Punkt 1A. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr ("Jahresbericht 2023") und in den nachfolgenden Veröffentlichungen, die wir bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen.

Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf unsere Pläne und Ziele im Bereich der Umwelt- und anderen Nachhaltigkeit beziehen, bedeuten nicht, dass diese Aussagen notwendigerweise für Investoren, unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage, unseren Ausblick oder unsere Strategie, unsere Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfragen oder andere Parteien wesentlich sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zu sozialen, ökologischen und nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten auf Standards zur Messung von Fortschritten, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich weiterentwickeln, sowie auf Annahmen beruhen, die sich in Zukunft ändern können. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

