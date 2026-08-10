Yahagi Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yahagi Construction lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Yahagi Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 59,52 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 31,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at