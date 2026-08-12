Yamaki präsentierte Quartalsergebnisse

Yamaki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 9,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamaki noch ein Gewinn pro Aktie von 8,82 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamaki 3,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at