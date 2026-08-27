Yangaroo legte Quartalsergebnis vor

Yangaroo äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yangaroo einen Umsatz von 2,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at