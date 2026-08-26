Yangtze Optical Electronic A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yangtze Optical Electronic A lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent auf 131,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at