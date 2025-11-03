Yashima Denki legte Quartalsergebnis vor

Yashima Denki hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Yashima Denki 15,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at