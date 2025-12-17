Yijia Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yijia Group hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yijia Group einen Umsatz von 0,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at