Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|
03.11.2025 07:41:05
Yuh wird neu von einem Swissquote-Mann geführt
Die Muttergesellschaft nimmt die Finanz-App Yuh an die Leine. Neuer CEO ist Jan De Schepper, der seine Leitungsfunktionen bei Swissquote behält. Sein Auftrag: Er soll die Tochter enger an die Mutter einbinden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)mehr Nachrichten
|
03.11.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
14.10.25
|SIX-Handel SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.10.25