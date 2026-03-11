Yuyu Pharma legte Quartalsergebnis vor

Yuyu Pharma ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yuyu Pharma die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Yuyu Pharma -116,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,34 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 32,97 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 470,00 KRW gegenüber 468,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 140,88 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 133,15 Milliarden KRW im Vorjahr.

