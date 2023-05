Zahlreiche Neuzugänge im Portfolio: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 1. Quartal 2023 investiert

Scion Asset Management, der Hedgefonds von Star-Investor Michael Burry, hat sein Portfolio im ersten Quartal 2023 grundlegend umgebaut: Lediglich an vier bestehenden Beteiligungen hielt er - mit Anpassungen - fest, die Aktien von Wolverine World Wide Black Knight und SkyWest wurden hingegen vollständig abgestoßen. Dafür gab es im ersten Jahresviertel 2023 zahlreiche Neuzugänge im Portfolio des "The Big Short"-Investors.Welche dies sind und wie sein Depot insgesamt aufgebaut ist, meldete der Börsenexperte im Rahmen des 13F-Formulars an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC).

Redaktion finanzen.at