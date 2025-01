Zielvorgaben deutlich übertroffen: Erfolgreiches Jahr für SUSS Microtec 2024 - Aktie gewinnt

2024 lagen sowohl der Erlös als auch die Marge klar über den zuletzt veröffentlichten Zielen des Unternehmens.

Der Umsatz habe voraussichtlich 445 Millionen Euro betragen, wie der Konzern überraschend am Donnerstagabend in Garching mitteilte. Angepeilt hatte SUSS MicroTec 380 Millionen Euro bis 410 Millionen Euro. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege den Eckdaten zufolge bei etwa 17,5 Prozent und fällt damit auch besser aus als zuletzt in Aussicht gestellt. SUSS hatte mit einem Wert von maximal 16 Prozent gerechnet.

2023 hatte das Unternehmen in fortgeführten Bereichen etwas mehr als 300 Millionen Euro umgesetzt; die Marge hatte dabei 9,1 Prozent betragen. Die im SDAX notierte Aktie legte nach den überraschend veröffentlichten Eckdaten deutlich zu.

