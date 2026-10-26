Zijin Mining Group legte Quartalsergebnis vor

Zijin Mining Group hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zijin Mining Group ein EPS von 0,550 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,27 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 86,49 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at