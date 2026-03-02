|
Ztest Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ztest Electronics hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat Ztest Electronics im vergangenen Quartal 2,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ztest Electronics 2,1 Millionen CAD umsetzen können.
