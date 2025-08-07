Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 07:34:45

Zurich Insurance verzeichnet Wachstum in allen Geschäften

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group hat bei starker Dynamik in allen Geschäftsbereichen den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert.

Der Schweizer Versicherer meldete einen Nettogewinn von 3,065 Millarden Dollar für die ersten sechs Monate. Dies entspricht einem Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, liegt aber unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung von 3,105 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg um 6 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 4,13 Milliarden Dollar.

Das Wachstum wurde durch das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft angetrieben, das weiterhin von günstigen Preistrends profitierte. Der Gewinn der Lebensversicherungssparte ging nach einem Einmalertrag im vergangenen Jahr zurück, verzeichnete aber weiter steigende Prämien. Zurich wies auf gute versicherungstechnische Ergebnisse ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Farmers Group in den USA hin, wo die Zahl der Policen wuchs.

"Diese Leistung unterstreicht unsere Fähigkeit, unser diversifiziertes Portfolio, unsere starke Kapitalposition und unsere hohe Cash Conversion effektiv zu managen, um unseren Aktionären auch in einem volatilen Marktumfeld weiterhin einen branchenführenden Wert zu bieten", sagte CEO Mario Greco.

Der Schweizer Solvenz-Test-Koeffizient - ein Maß für die Kapitalstärke - lag am 30. Juni bei 255 Prozent und entsprach damit den Erwartungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:34 ET (05:34 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen

16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
15.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
14.07.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
07.07.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 615,40 2,91% Zurich Insurance AG (Zürich)
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) 30,40 1,33% Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Erneut Gewinne an Asiens Börsen
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag freundlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen