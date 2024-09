Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Der STOXX 50 zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent schwächer bei 4 415,67 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,234 Prozent auf 4 414,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 424,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 408,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 434,88 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.08.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 453,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 475,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 021,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,91 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Zurich Insurance (+ 0,75 Prozent auf 512,00 CHF), AstraZeneca (+ 0,74 Prozent auf 120,16 GBP), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 37,14 EUR), Enel (+ 0,56 Prozent auf 7,14 EUR) und BP (+ 0,48 Prozent auf 4,06 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-1,37 Prozent auf 118,85 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 86,76 CHF), Airbus SE (ex EADS) (-0,84 Prozent auf 129,46 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 162,90 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,63 Prozent auf 25,39 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24 633 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,184 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at