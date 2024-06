Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 18 140,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 071,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 212,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, lag der LUS-DAX bei 18 724,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2024, den Wert von 17 916,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 341,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,34 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 189,60 EUR), QIAGEN (+ 1,73 Prozent auf 41,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 23,68 EUR), Commerzbank (+ 1,51 Prozent auf 14,11 EUR) und Symrise (+ 1,50 Prozent auf 115,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-2,81 Prozent auf 142,05 EUR), Fresenius SE (-2,62 Prozent auf 28,63 EUR), Continental (-1,98 Prozent auf 54,58 EUR), adidas (-1,41 Prozent auf 216,00 EUR) und Merck (-1,23 Prozent auf 169,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 485 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,008 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at