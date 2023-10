Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,86 Prozent tiefer bei 25 072,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 233,081 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,248 Prozent auf 25 228,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 290,96 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 057,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 304,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,856 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 055,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 996,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der MDAX einen Stand von 22 225,91 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,58 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell K+S (+ 1,58 Prozent auf 16,72 EUR), HELLA GmbH (+ 1,54 Prozent auf 72,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,42 Prozent auf 28,56 EUR), United Internet (+ 1,24 Prozent auf 21,16 EUR) und Aurubis (+ 1,00 Prozent auf 72,84 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3,67 Prozent auf 17,31 EUR), Fraport (-3,55 Prozent auf 46,73 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 76,44 EUR), ENCAVIS (-2,67 Prozent auf 12,38 EUR) und SMA Solar (-2,64 Prozent auf 62,65 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 477 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 15,507 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at