Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Montagmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist am Montag in Frankfurt zu beobachten.

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,04 Prozent schwächer bei 12 594,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,976 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 12 622,34 Punkte an der Kurstafel, nach 12 599,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 12 558,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 631,44 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 13 106,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, notierte der SDAX bei 13 610,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, den Stand von 10 551,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 980,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3,97 Prozent auf 24,62 EUR), Südzucker (+ 3,67 Prozent auf 14,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,27 Prozent auf 8,39 EUR), DEUTZ (+ 1,63 Prozent auf 3,99 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,55 Prozent auf 35,47 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SÜSS MicroTec SE (-3,13 Prozent auf 21,70 EUR), New Work SE (ex XING) (-2,98 Prozent auf 84,70 EUR), Amadeus FiRe (-2,90 Prozent auf 107,00 EUR), Hypoport SE (-2,86 Prozent auf 119,00 EUR) und Siltronic (-2,29 Prozent auf 81,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 391 115 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,705 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

2023 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 10,86 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

