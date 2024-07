Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,81 Prozent schwächer bei 3 316,72 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 521,457 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,537 Prozent schwächer bei 3 325,83 Punkten in den Handel, nach 3 343,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 338,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 313,61 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,745 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 300,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der TecDAX 3 299,60 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der TecDAX auf 3 234,05 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,237 Prozent nach. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 6,73 Prozent auf 130,00 EUR), SMA Solar (+ 4,21 Prozent auf 24,78 EUR), Sartorius vz (+ 3,31 Prozent auf 227,60 EUR), United Internet (+ 1,65 Prozent auf 20,94 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,54 Prozent auf 15,79 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SÜSS MicroTec SE (-8,02 Prozent auf 63,10 EUR), CANCOM SE (-4,53 Prozent auf 31,60 EUR), Nemetschek SE (-4,29 Prozent auf 87,05 EUR), AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 20,10 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,69 Prozent auf 76,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 868 764 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,193 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at