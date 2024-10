Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,80 Prozent schwächer bei 3 407,15 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,963 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,326 Prozent auf 3 423,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 434,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 437,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 401,94 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 3 264,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der TecDAX 3 284,55 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 843,38 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,48 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,93 Prozent auf 31,22 EUR), Nagarro SE (+ 3,87 Prozent auf 96,65 EUR), TeamViewer (+ 3,60 Prozent auf 12,97 EUR), Nordex (+ 2,96 Prozent auf 13,56 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,26 Prozent auf 45,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-3,34 Prozent auf 257,30 EUR), Infineon (-2,39 Prozent auf 30,03 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,31 Prozent auf 63,30 EUR), Energiekontor (-1,58 Prozent auf 49,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,56 Prozent auf 63,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 799 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CompuGroup Medical SE-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

