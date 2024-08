Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt am Donnerstagmittag zurück

Der FTSE 100 zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,04 Prozent leichter bei 8 081,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 166,88 Punkten in den Handel, nach 8 166,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 064,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 166,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent zurück. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2024, den Wert von 8 193,49 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 08.05.2024, mit 8 354,05 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 08.08.2023, mit 7 527,42 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,67 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Beazley (+ 12,26 Prozent auf 7,15 GBP), Entain (+ 7,15 Prozent auf 5,61 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 19,60 GBP), GSK (+ 1,14 Prozent auf 15,53 GBP) und Flutter Entertainment (+ 0,03 Prozent auf 143,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Spirax-Sarco Engineering (-8,38 Prozent auf 78,20 GBP), BT Group (-4,95 Prozent auf 1,29 GBP), RS Group (-3,31 Prozent auf 7,48 GBP), Fresnillo (-3,30 Prozent auf 5,27 GBP) und Ashtead (-3,27 Prozent auf 50,90 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 137 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 223,465 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

