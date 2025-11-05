Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100 im Fokus 05.11.2025 09:29:25

Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach

Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,18 Prozent tiefer bei 9 697,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 714,98 Punkte an der Kurstafel, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 680,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 714,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,208 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 142,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 172,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 1,86 Prozent auf 3,79 GBP), Frasers Group (+ 1,40 Prozent auf 6,94 GBP), RELX (+ 1,13 Prozent auf 34,15 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,03 Prozent auf 94,06 GBP) und M&G (+ 0,92 Prozent auf 2,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Weir Group (-4,03 Prozent auf 27,64 GBP), Burberry (-2,44 Prozent auf 11,40 GBP), Marks Spencer (-1,90 Prozent auf 3,77 GBP), Associated British Foods (-1,59 Prozent auf 21,77 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,52 Prozent auf 11,36 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 476 665 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu M&G PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu M&G PLC Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Associated British Foods plc 25,00 -0,79% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 146,55 1,52% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,21 -1,80% Barratt Developments PLC
Burberry plc 13,09 -1,02% Burberry plc
Frasers Group PLC Registered Shs 7,83 2,02% Frasers Group PLC Registered Shs
InterContinental Hotels Group plc 108,00 0,93% InterContinental Hotels Group plc
Legal & General plc 2,76 3,76% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,05 1,46% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3,05 1,06% M&G PLC Registered Shs
Marks & Spencer plc 4,31 -1,19% Marks & Spencer plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,42 -2,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 12,18 -1,69% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Weir Group PLC 32,42 -1,04% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 3,08 0,65% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 682,57 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen