Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,18 Prozent tiefer bei 9 697,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 714,98 Punkte an der Kurstafel, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 680,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 714,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,208 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 142,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 172,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 1,86 Prozent auf 3,79 GBP), Frasers Group (+ 1,40 Prozent auf 6,94 GBP), RELX (+ 1,13 Prozent auf 34,15 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,03 Prozent auf 94,06 GBP) und M&G (+ 0,92 Prozent auf 2,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Weir Group (-4,03 Prozent auf 27,64 GBP), Burberry (-2,44 Prozent auf 11,40 GBP), Marks Spencer (-1,90 Prozent auf 3,77 GBP), Associated British Foods (-1,59 Prozent auf 21,77 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,52 Prozent auf 11,36 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 476 665 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

