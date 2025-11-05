Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|FTSE 100 im Fokus
|
05.11.2025 09:29:25
Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach
Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,18 Prozent tiefer bei 9 697,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 714,98 Punkte an der Kurstafel, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 680,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 714,98 Punkten erreichte.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,208 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 142,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 172,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 1,86 Prozent auf 3,79 GBP), Frasers Group (+ 1,40 Prozent auf 6,94 GBP), RELX (+ 1,13 Prozent auf 34,15 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,03 Prozent auf 94,06 GBP) und M&G (+ 0,92 Prozent auf 2,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Weir Group (-4,03 Prozent auf 27,64 GBP), Burberry (-2,44 Prozent auf 11,40 GBP), Marks Spencer (-1,90 Prozent auf 3,77 GBP), Associated British Foods (-1,59 Prozent auf 21,77 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,52 Prozent auf 11,36 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 476 665 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu M&G PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
03.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.10.25
|FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
17.10.25
|FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu M&G PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|25,00
|-0,79%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|Barratt Developments PLC
|4,21
|-1,80%
|Burberry plc
|13,09
|-1,02%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,83
|2,02%
|InterContinental Hotels Group plc
|108,00
|0,93%
|Legal & General plc
|2,76
|3,76%
|Lloyds Banking Group
|1,05
|1,46%
|M&G PLC Registered Shs
|3,05
|1,06%
|Marks & Spencer plc
|4,31
|-1,19%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,42
|-2,72%
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|12,18
|-1,69%
|Weir Group PLC
|32,42
|-1,04%
|WPP 2012 PLC
|3,08
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 682,57
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.