Zurückhaltung in London: FTSE 100 liegt am Montagnachmittag im Minus

Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,31 Prozent auf 7 531,42 Punkte abwärts. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 554,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 554,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 554,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 493,59 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Wert von 7 360,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 496,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 476,63 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,300 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,73 Prozent auf 2,97 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,52 Prozent auf 1,71 GBP), Antofagasta (+ 1,78 Prozent auf 15,41 GBP), Hargreaves Lansdown (+ 1,63 Prozent auf 7,61 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1,35 Prozent auf 69,22 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Centrica (-3,78 Prozent auf 1,44 GBP), Glencore (-3,54 Prozent auf 4,41 GBP), SSE (-2,28 Prozent auf 18,40 GBP), Rio Tinto (-2,13 Prozent auf 54,64 GBP) und Endeavour Mining (-1,80 Prozent auf 28,89 CAD).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 14 864 514 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,997 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

