Zurückhaltung in Moskau: RTS präsentiert sich am Nachmittag leichter

Anleger in Moskau treten am Dienstagnachmittag den Rückzug an.

Am Dienstag bewegt sich der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,59 Prozent schwächer bei 1 001,02 Punkten. Die RTS-Mitglieder sind damit 7,657 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,520 Prozent auf 1 001,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 006,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 005,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 993,18 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der RTS bei 1 012,40 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 993,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 963,88 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,94 Prozent. Der RTS erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit Bashneft Pref (+ 2,42 Prozent auf 1 526,00 RUB), ALROSA (+ 2,16 Prozent auf 76,59 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,25 Prozent auf 69,10 RUB), LSR (+ 1,19 Prozent auf 700,00 RUB) und Mechel (+ 1,15 Prozent auf 224,20 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil NOVATEK (-2,52 Prozent auf 1 712,00 RUB), Polymetal (-1,65 Prozent auf 517,00 RUB), Federal Grid (-0,81 Prozent auf 0,12 RUB), SOLLERS (-0,80 Prozent auf 998,00 RUB) und Novolipetsk Steel (-0,79 Prozent auf 208,06 RUB).

Die teuersten RTS-Unternehmen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 396 200 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Yandex mit 6,486 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,79 erwartet. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at