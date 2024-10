Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Der Dow Jones notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,61 Prozent auf 41 938,03 Punkte nach. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,040 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 42 125,14 Zählern und damit 0,169 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (42 196,52 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 847,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 125,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,832 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, stand der Dow Jones bei 40 936,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 308,00 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Stand von 33 002,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,20 Prozent. Bei 42 628,32 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 0,69 Prozent auf 221,24 USD), Chevron (+ 0,44 Prozent auf 151,61 USD), Salesforce (+ 0,05 Prozent auf 279,63 USD), Walmart (-0,10 Prozent auf 80,35 USD) und Visa (-0,19 Prozent auf 276,47 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-1,76 Prozent auf 110,11 USD), Amazon (-1,29 Prozent auf 182,37 USD), Boeing (-1,26 Prozent auf 150,97 USD), JPMorgan Chase (-1,25 Prozent auf 204,69 USD) und Verizon (-1,20 Prozent auf 44,51 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 131 628 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,116 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at