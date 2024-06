Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Der NASDAQ 100 sank am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,15 Prozent schwächer bei 19 474,62 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,265 Prozent auf 19 648,23 Punkte an der Kurstafel, nach 19 700,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 723,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 472,53 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 808,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 339,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 14 891,48 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 17,71 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Baker Hughes (+ 4,49 Prozent auf 34,41 USD), Diamondback Energy (+ 3,75 Prozent auf 198,03 USD), Amgen (+ 3,24 Prozent auf 318,15 USD), Mondelez (+ 2,87 Prozent auf 68,42 USD) und Lucid (+ 2,81 Prozent auf 2,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-6,68 Prozent auf 118,11 USD), Marvell Technology (-5,73 Prozent auf 67,77 USD), QUALCOMM (-5,50 Prozent auf 200,84 USD), DexCom (-5,20 Prozent auf 110,57 USD) und Broadcom (-4,00 Prozent auf 1 592,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 96 110 068 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

