Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,83 Prozent auf 14 565,62 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,630 Prozent tiefer bei 14 744,05 Punkten, nach 14 837,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 504,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 819,87 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 15 490,86 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 15 208,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 229,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 34,09 Prozent zu. Bei 15 932,05 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Xcel Energy (+ 1,47 Prozent auf 55,84 USD), American Electric Power (+ 1,35 Prozent auf 72,81 USD), Exelon (+ 1,20 Prozent auf 37,05 USD), CSX (+ 0,75 Prozent auf 30,77 USD) und Intel (+ 0,65 Prozent auf 35,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Airbnb (-6,47 Prozent auf 127,73 USD), Zscaler (-5,86 Prozent auf 151,46 USD), Datadog A (-5,30 Prozent auf 86,97 USD), CrowdStrike (-4,43 Prozent auf 162,03 USD) und ON Semiconductor (-3,87 Prozent auf 89,76 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 752 370 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,593 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

