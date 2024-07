Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 verlor am Dienstag an Wert.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent tiefer bei 19 754,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,199 Prozent leichter bei 19 783,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 822,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 19 904,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 736,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 700,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der NASDAQ 100 17 471,47 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 425,67 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,41 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 4,98 Prozent auf 171,70 USD), Charter A (+ 2,26 Prozent auf 320,04 USD), Amazon (+ 2,11 Prozent auf 186,41 USD), CrowdStrike (+ 1,88 Prozent auf 268,88 USD) und Broadcom (+ 1,68 Prozent auf 163,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Paccar (-10,97 Prozent auf 97,10 USD), NXP Semiconductors (-7,58 Prozent auf 262,30 USD), ON Semiconductor (-5,10 Prozent auf 73,39 USD), Analog Devices (-4,05 Prozent auf 230,32 USD) und Microchip Technology (-3,66 Prozent auf 89,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37 015 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

