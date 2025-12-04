Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|NASDAQ 100 im Fokus
|
04.12.2025 20:04:53
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter
Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,19 Prozent auf 25 559,01 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,202 Prozent auf 25 658,14 Punkte an der Kurstafel, nach 25 606,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 658,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 468,48 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 435,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 23 633,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21 492,36 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 21,85 Prozent zu Buche. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 4,36 Prozent auf 691,11 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,92 Prozent auf 664,67 USD), Constellation Energy (+ 2,80 Prozent auf 371,36 USD), Fortinet (+ 2,59 Prozent auf 84,90 USD) und Microchip Technology (+ 2,53 Prozent auf 65,22 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6,36 Prozent auf 40,98 USD), Marriott (-3,45 Prozent auf 296,06 USD), Costco Wholesale (-3,31 Prozent auf 891,76 USD), Micron Technology (-3,00 Prozent auf 227,13 USD) und ASML (-2,52 Prozent auf 1 112,15 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 147 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marriott Inc.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
03.12.25
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Marriott Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|589,30
|0,10%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|954,00
|-0,42%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|171,58
|0,06%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|316,40
|3,36%
|Costco Wholesale Corp.
|767,10
|0,17%
|Fortinet Inc
|73,01
|0,18%
|Intel Corp.
|35,16
|0,66%
|Kraft Heinz Company
|21,07
|-0,66%
|Marriott Inc.
|253,30
|-3,56%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|571,30
|0,58%
|Microchip Technology Inc.
|55,54
|1,44%
|Micron Technology Inc.
|195,60
|0,50%
|NVIDIA Corp.
|158,18
|0,59%
|Zscaler Inc Registered Shs
|207,35
|-0,26%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 581,70
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.