Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich

Der NASDAQ Composite gab am Abend nach.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,63 Prozent leichter bei 19 161,63 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,855 Prozent auf 19 312,26 Punkte an der Kurstafel, nach 19 478,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 19 315,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 018,75 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,48 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.12.2024, den Wert von 19 687,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 282,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2024, lag der NASDAQ Composite bei 14 969,65 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 13,16 Prozent auf 3,44 USD), Lifecore Biomedical (+ 8,45 Prozent auf 6,29 USD), DXP Enterprises (+ 7,36 Prozent auf 90,99 USD), Microvision (+ 6,72 Prozent auf 1,27 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,17 Prozent auf 4,13 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cumulus Media A (-13,97 Prozent auf 0,77 USD), Harvard Bioscience (-11,63 Prozent auf 1,90 USD), Nektar Therapeutics (-9,65 Prozent auf 1,03 USD), ON Semiconductor (-7,49 Prozent auf 53,94 USD) und SMC (-7,33 Prozent auf 379,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 729 446 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,562 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at