Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt zum Start

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,50 Prozent tiefer bei 7 958,29 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,477 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,295 Prozent auf 7 974,44 Punkte an der Kurstafel, nach 7 998,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 958,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 978,55 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 957,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der CAC 40 mit 7 956,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 270,69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,68 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im CAC 40 sind derzeit Vivendi (-0,24 Prozent auf 10,19 EUR), Michelin SA (-0,36 Prozent auf 36,93 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-0,49 Prozent auf 15,46 EUR), VINCI (-0,57 Prozent auf 114,19 EUR) und AXA (-0,67 Prozent auf 33,07 EUR). Die Verlierer im CAC 40 sind hingegen Schneider Electric (-1,00 Prozent auf 224,25 EUR), Stellantis (-0,87 Prozent auf 20,00 EUR), AXA (-0,67 Prozent auf 33,07 EUR), VINCI (-0,57 Prozent auf 114,19 EUR) und Engie (ex GDF Suez) (-0,49 Prozent auf 15,46 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Engie (ex GDF Suez)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 7 892 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 365,691 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist mit 4,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at