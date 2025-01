Zurückhaltung in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,90 Prozent tiefer bei 7 856,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,461 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,680 Prozent auf 7 873,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 927,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 878,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 855,70 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.12.2024, einen Stand von 7 355,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 7 497,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 634,14 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,25 Prozent zu. Bei 7 988,85 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 270,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 366,863 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

