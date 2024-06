Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch gibt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 7 623,55 Punkte nach. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,360 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,150 Prozent schwächer bei 7 617,35 Punkten, nach 7 628,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 624,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 610,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 8 167,50 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 8 201,05 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 19.06.2023, einen Stand von 7 314,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im CAC 40

Die stärksten Einzelwerte im CAC 40 sind aktuell Stellantis (+ 0,41 Prozent auf 19,11 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 0,36 Prozent auf 13,32 EUR), Schneider Electric (+ 0,08 Prozent auf 227,70 EUR), SAFRAN (+ 0,01 Prozent auf 202,80 EUR) und LOréal (-0,44 Prozent auf 437,80 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind hingegen STMicroelectronics (-0,67 Prozent auf 39,81 EUR), Sanofi (-0,67 Prozent auf 87,87 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,51 Prozent auf 706,50 EUR), LOréal (-0,44 Prozent auf 437,80 EUR) und SAFRAN (+ 0,01 Prozent auf 202,80 EUR).

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die STMicroelectronics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 2 623 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 356,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,74 erwartet. Mit 9,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at