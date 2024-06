Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch sinkt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,54 Prozent auf 1 944,65 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,508 Prozent auf 1 965,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 955,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 940,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 968,54 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,270 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 1 958,15 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 914,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 738,42 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,38 Prozent auf 112,00 CHF), ams (+ 2,10 Prozent auf 1,22 CHF), Sika (+ 0,97 Prozent auf 259,60 CHF), Sonova (+ 0,63 Prozent auf 273,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 259,10 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-2,98 Prozent auf 10 430,00 CHF), Swatch (I) (-1,65 Prozent auf 188,00 CHF), Schindler (-1,60 Prozent auf 221,40 CHF), Roche (-1,42 Prozent auf 249,80 CHF) und Richemont (-1,28 Prozent auf 142,50 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 811 192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,893 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

