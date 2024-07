Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,37 Prozent auf 1 977,33 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 1 984,35 Punkten, nach 1 984,59 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 986,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 973,86 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,01 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bewegte sich der SLI bei 1 949,20 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.04.2024, den Stand von 1 836,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, stand der SLI bei 1 753,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 482,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,09 Prozent auf 176,40 CHF), Roche (+ 0,99 Prozent auf 276,70 CHF), Nestlé (+ 0,79 Prozent auf 94,36 CHF) und Lindt (+ 0,75 Prozent auf 10 790,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,84 Prozent auf 48,19 CHF), VAT (-4,56 Prozent auf 477,00 CHF), Novartis (-2,17 Prozent auf 96,91 CHF), Partners Group (-1,32 Prozent auf 1 192,00 CHF) und Logitech (-0,90 Prozent auf 79,46 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 415 679 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 246,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,97 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

