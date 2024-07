Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,91 Prozent leichter bei 11 940,28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,377 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 951,02 Zählern und damit 0,818 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 049,61 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 951,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 933,16 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der SMI 12 000,86 Punkte auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Stand von 11 595,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 11 280,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,80 Prozent auf 263,60 CHF), Swisscom (-0,20 Prozent auf 507,50 CHF), Nestlé (-0,41 Prozent auf 91,50 CHF), Geberit (-0,57 Prozent auf 526,20 CHF) und Partners Group (-0,61 Prozent auf 1 140,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Holcim (-2,43 Prozent auf 77,96 CHF), Swiss Re (-1,51 Prozent auf 110,70 CHF), Sonova (-1,50 Prozent auf 276,10 CHF), Logitech (-1,47 Prozent auf 85,92 CHF) und Lonza (-1,37 Prozent auf 481,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 126 904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,066 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at