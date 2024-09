Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt zum Handelsstart nach

So bewegt sich der SPI am Morgen.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent leichter bei 15 903,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,194 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,437 Prozent schwächer bei 15 920,02 Punkten, nach 15 989,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 903,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 920,02 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 3,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 346,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, notierte der SPI bei 16 250,61 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 14 425,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,16 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 6,69 Prozent auf 3,19 CHF), Idorsia (+ 1,79 Prozent auf 1,82 CHF), Ascom (+ 1,62 Prozent auf 5,65 CHF), Meyer Burger Technology (+ 1,39 Prozent auf 1,83 CHF) und LEM (+ 1,34 Prozent auf 1 206,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Evolva (-5,56 Prozent auf 0,85 CHF), Kudelski (-4,73 Prozent auf 1,41 CHF), Accelleron Industries (-3,13 Prozent auf 40,20 CHF), Baloise (-1,99 Prozent auf 162,40 CHF) und Edisun Power Europe (-1,63 Prozent auf 60,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 384 032 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 257,199 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CPH Group-Aktie an.

