Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Am Donnerstag bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,21 Prozent schwächer bei 15 127,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,906 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,011 Prozent schwächer bei 15 157,20 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 158,81 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 079,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 214,26 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,291 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der SPI auf 15 245,28 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 14 535,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 704,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,83 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,15 Prozent auf 7,87 CHF), Jungfraubahn (+ 8,36 Prozent auf 197,00 CHF), AIRESIS (+ 8,33 Prozent auf 0,52 CHF), Spexis (+ 5,35 Prozent auf 0,06 CHF) und Villars SA (+ 4,69 Prozent auf 670,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-26,37 Prozent auf 1,86 CHF), ObsEva (-16,13 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (-8,21 Prozent auf 0,01 CHF), Adval Tech (-6,00 Prozent auf 94,00 CHF) und Vontobel (-5,07 Prozent auf 50,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 166 048 183 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at