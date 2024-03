Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,04 Prozent auf 15 213,77 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,982 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 15 195,17 Punkte an der Kurstafel, nach 15 219,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 188,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 240,66 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der SPI-Kurs 14 515,69 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der SPI mit 14 528,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 13 989,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,42 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 240,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,76 Prozent auf 0,08 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,97 Prozent auf 8,38 CHF), AIRESIS (+ 9,57 Prozent auf 0,52 CHF), Orascom Development (+ 6,38 Prozent auf 4,50 CHF) und Meyer Burger (+ 5,68 Prozent auf 0,06 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ObsEva (-22,22 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-16,08 Prozent auf 0,12 CHF), GAM (-10,08 Prozent auf 0,29 CHF), Evolva (-5,76 Prozent auf 0,88 CHF) und ASMALLWORLD (-5,63 Prozent auf 1,51 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 19 167 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

