Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 4 926,11 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,236 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent fester bei 4 918,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 915,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 918,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 927,09 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,304 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 059,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 5 081,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 4 305,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Kering (+ 4,51 Prozent auf 340,95 EUR), SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), BASF (+ 0,92 Prozent auf 45,62 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,82 Prozent auf 131,95 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,80 Prozent auf 732,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-2,24 Prozent auf 18,93 EUR), Sanofi (-0,89 Prozent auf 90,10 EUR), Ferrari (-0,58 Prozent auf 388,33 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 221,10 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 34,72 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 208 815 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 373,830 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

