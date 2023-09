Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Der STOXX 50 macht am Mittwochnachmittag Gewinne.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent stärker bei 4 007,01 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent schwächer bei 3 978,74 Punkten in den Handel, nach 3 978,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 007,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 978,74 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,239 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 885,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 983,08 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 430,40 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 8,72 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,47 Prozent auf 68,49 EUR), AstraZeneca (+ 2,45 Prozent auf 108,76 GBP), Novo Nordisk (+ 2,29 Prozent auf 88,30 EUR), Santander (+ 2,29 Prozent auf 3,53 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 39,71 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 253 297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 390,812 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Glencore lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at