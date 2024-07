Zuversicht in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montag fort.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,95 Prozent stärker bei 4 534,07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,429 Prozent auf 4 510,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 491,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 510,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 539,23 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 4 488,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, mit 4 428,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 4 003,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,80 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,80 Prozent auf 35,53 EUR), Siemens (+ 2,39 Prozent auf 177,88 EUR), Enel (+ 2,27 Prozent auf 6,63 EUR), UBS (+ 2,19 Prozent auf 27,03 CHF) und Glencore (+ 1,94 Prozent auf 4,60 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,30 Prozent auf 187,06 EUR), RELX (-1,10 Prozent auf 35,99 GBP), GSK (-0,36 Prozent auf 15,24 GBP), AstraZeneca (-0,31 Prozent auf 123,18 GBP) und Unilever (-0,12 Prozent auf 43,40 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 898 230 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 595,036 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,53 zu Buche schlagen. Mit 9,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

