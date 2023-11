Zuversicht in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am vierten Tag der Woche aufwärts.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent aufwärts auf 3 960,19 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,065 Prozent stärker bei 3 958,72 Punkten, nach 3 956,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 3 961,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 958,49 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,501 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, wies der STOXX 50 3 818,02 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, den Wert von 3 943,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 760,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 7,45 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,15 Prozent auf 6,14 GBP), BP (+ 1,14 Prozent auf 4,71 GBP), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 33,06 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 142,00 EUR) und Rio Tinto (+ 0,49 Prozent auf 55,36 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,47 Prozent auf 10,08 GBP), Glencore (-0,85 Prozent auf 4,45 GBP), Novartis (-0,41 Prozent auf 85,65 CHF), Diageo (-0,32 Prozent auf 28,26 GBP) und Nestlé (-0,28 Prozent auf 100,02 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 647 026 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 419,350 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Mit 9,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie zu erwarten.

