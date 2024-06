Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent höher bei 4 519,76 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,214 Prozent auf 4 508,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 508,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 522,17 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,228 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.05.2024, einen Stand von 4 478,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 428,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 959,22 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,30 Prozent auf 64,89 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,25 Prozent auf 28,49 GBP), AXA (+ 1,22 Prozent auf 30,68 EUR), BP (+ 1,11 Prozent auf 4,78 GBP) und Allianz (+ 0,81 Prozent auf 261,50 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil LOréal (-2,04 Prozent auf 413,38 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,22 Prozent auf 713,30 EUR), Nestlé (-0,09 Prozent auf 92,06 CHF), Richemont (-0,07 Prozent auf 141,90 CHF) und RELX (+ 0,08 Prozent auf 36,57 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 518 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 595,864 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Mit 9,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at