Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,30 Prozent auf 26 407,87 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 248,531 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,238 Prozent höher bei 26 131,99 Punkten, nach 26 069,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 131,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 428,19 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,39 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 26 582,80 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 12.10.2023, mit 25 290,96 Punkten bewertet. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 28 076,35 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,58 Prozent auf 26,60 EUR), Bechtle (+ 3,08 Prozent auf 44,90 EUR), CTS Eventim (+ 3,05 Prozent auf 60,90 EUR), TAG Immobilien (+ 2,58 Prozent auf 13,13 EUR) und JENOPTIK (+ 2,32 Prozent auf 26,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-1,18 Prozent auf 26,01 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,17 Prozent auf 2,35 EUR), United Internet (+ 0,18 Prozent auf 22,80 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,25 Prozent auf 101,40 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,28 Prozent auf 125,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 760 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 16,875 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at